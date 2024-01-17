Позицию "нам не нужны нищеброды" недвусмысленно озвучили местные власти на испанских Балеарских островах. Майорка и прочие острова устали от бюджетных "алкотуристов" из Великобритании и Германии, и заявляют, что продолжат принимать меры для решения этой проблемы, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

"Мы хотим увеличить наши доходы и сделать это с меньшим количеством туристов. Нет необходимости принимать 16 миллионов гостей, когда мы легко можем получить тот же доход от 80% этого числа", - заявил министр туризма Балеарских островов Яго Негеруэла. Объясняет он это в том числе необходимостью снизить нагрузку на природу островов.

Также в испанской прессе цитируют и заявленные меры, которые предполагается принять. "У нас есть 630 тысяч коек, и их не следует увеличивать. Мы хотим заполнить эти места туристами, от которых мы будем получать больше дохода. Мы больше не хотим настолько зависеть от роста количества посетителей", - заявил Яго Негеруэла. Он также отчитался, что в 2022 году острова приняли 16 миллионов гостей и сумели увеличить выручку на 5%.

"Мы не собираемся бороться с туристами. Но ограничить чрезмерное употребление алкоголя и чрезмерный туризм в наших интересах. Либо мы сделаем острова устойчивыми, либо они скоро исчезнут. Я считаю, что если мы заставим людей почувствовать, что мы инвестируем в острова, они согласятся на повышение цен", - добавил испанский чиновник от туризма.

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