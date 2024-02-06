Зараженный корью пассажир вызвал панику в аэропорту в США

Пассажир с корью прилетел рейсом Turkish Airlines из Турции в США и взволновал местных чиновников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, подробностями истории поделилось издание Simple Flying.

Представители департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес предупредили о возможном заражении этой опасной инфекцией гостей аэропорта города, которые находились там во время прибытия рейса Turkish Airlines из Стамбула 25 января.

"Лица, находившиеся в Терминале B с 17:00 до 21:00, могли подвергнуться риску заражения корью из-за контакта с этим путешественником", - говорится в заявлении чиновников.

Отмечается, что департамент совместно с центрами по контролю заболеваний будут работать над расследованием случаев заражения инфекциями на международных рейсах в США.