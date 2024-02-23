Одна из компаний термального туризма Турции Hattusha Vacation Thermal Club распространила информацию о своем проекте в Азербайджане

Компания DOĞAN JEOTERMAL, являющаяся главной фирмой группы компаний Doğan Jeotermal, с 1990 года работает во всех отраслях экологически чистой возобновляемой энергии (геотермальная, ветровая, солнечная, гидроэлектрическая, биогаз и биомасса), а также в строительстве инфраструктуры и надстройки, промышленных объектов, корпоративного жилья и промышленных зданий. Имея около 5000 сотрудников, это одна из самых важных предприятий, создающих ценность в Турции и в регионе.

Təxminən 5000 işçisi ilə Türkiyədə və bölgədə dəyər yaradan ən önəmli müəssisələrdən biridir.

В начале 2000-х годов группа компаний Doğan Jeotermal решила инвестировать в термический оздоровительный туризм и так появился бренд клуба по термическому оздоровительному туризму HATTUSHA VACATION THERMAL CLUB.

Турция имеет 6 проектов в лучших местах в этой области.

Hattusha Vacation Thermal Club стал лидером и международным брендом в секторе термического оздоровительного туризма Турции с вместимостью более 10 000 кроватей, качеством обслуживания и стандартами, которые принимают удовлетворенность гостей в качестве основного принципа.

Преимущества термического оздоровительного туризма в Азербайджане для страны таковы:

- Возможность туризма на 12 месяцев;

- Постоянная работа;

- Инвестиции и рентабельность бизнеса;

- Высокая заполняемость и спрос.

Благодаря инвестициям Hattusha Azerbaijan Hattusha Vacation Club и системе обмена Hattusha, Турция стремится довести количество туристов из Европы и других стран мира, прибывающих в Азербайджан с целью отдыха, до гораздо более высоких цифр, чем ожидалось, и внести свой вклад в экономику Азербайджана в очень короткие сроки.