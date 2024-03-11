Поставлена точка в трагической истории в швейцарских Альпах

Пятеро из шести лыжников, пропавших в Швейцарии в Альпах, погибли.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция кантона Вале.

"Пятеро из шести человек, которых с 9 марта активно разыскивали на пешеходном маршруте Церматт - Аролла, были найдены вечером 10 марта мертвыми", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что группа, состоящая из трех спасателей и полицейского, обнаружила тела погибших в 21:20 по местному времени.

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