https://news.day.az/tourism/1643789.html Поставлена точка в трагической истории в швейцарских Альпах
Поставлена точка в трагической истории в швейцарских Альпах
Пятеро из шести лыжников, пропавших в Швейцарии в Альпах, погибли.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция кантона Вале.
"Пятеро из шести человек, которых с 9 марта активно разыскивали на пешеходном маршруте Церматт - Аролла, были найдены вечером 10 марта мертвыми", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что группа, состоящая из трех спасателей и полицейского, обнаружила тела погибших в 21:20 по местному времени.
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