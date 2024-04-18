Авиакомпания Lufthansa продлила приостановку полетов в Тегеран и Бейрут до 30 апреля.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении авиаперевозчика, опубликованном на его сайте.

"Кроме того, Lufthansa не будет использовать воздушное пространство Ирана до вторника, 30 апреля 2024 года, включительно", - отмечается в сообщении.

Ранее Lufthansa приостановила полеты в Тегеран до 18 апреля. Такое решение было принято на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!