https://news.day.az/tourism/1653086.html Lufthansa продлила приостановку полетов в Тегеран и Бейрут
Lufthansa продлила приостановку полетов в Тегеран и Бейрут
Авиакомпания Lufthansa продлила приостановку полетов в Тегеран и Бейрут до 30 апреля.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении авиаперевозчика, опубликованном на его сайте.
"Кроме того, Lufthansa не будет использовать воздушное пространство Ирана до вторника, 30 апреля 2024 года, включительно", - отмечается в сообщении.
Ранее Lufthansa приостановила полеты в Тегеран до 18 апреля. Такое решение было принято на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре