Германия повысила налог на авиабилеты

Главная страна Европы повысила налог на авиабилеты. Правительство Германии увеличило налоги на авиабилеты в рамках мер, принятых для закрытия миллиардного дефицита бюджета. В итоге, россиянам, добирающимся в страну через Турцию, придётся платить минимум 15.31 евро дополнительного налога, а через другие страны эта сумма еще выше - вплоть до 70 евро и выше. Туризму это также грозит долгоиграющими последствиями, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

При этом по данным немецкой прессы, повышение стоимости билетов будет действовать для рейсов, вылетающих из Германии уже с 1 мая. Налог на билеты варьируется от 15,53 до 70,83 евро за билет, в зависимости от класса пункта назначения.

Например, для Турции, попавшей в самый низкий налоговый класс, наряду со странами ЕС и, как это ни странно, Россией (куда самолёты из Германии уже два года как не летают по понятным причинам) сумма налога составит 15,53 евро. Во второй категории на рейсы дальностью до 6 тысяч километров, включающие многие страны Африки и Азии, стоимость билета выросла до 39,34 евро, то есть, лететь в Германию из Дубая будет подороже. Для рейсов на более дальние расстояния, например в Китай и США , налог на билеты вырастет до 70,83 евро.

Как отмечается в прессе, среди 27 стран-членов ЕС только в 9 есть налоги на билеты. И Германия входит в число стран, которые вводят самые высокие налоги. Профессионалы туризма уже заявили, что повышение налогов создаст дополнительное финансовое бремя и негативные последствия в долгосрочной перспективе. Как прокомментировал Норберт Фибиг, президент Немецкой туристической ассоциации (DRV), повышение налога принесет туристическим агентствам дополнительную нагрузку примерно на 21 миллион евро в основной сезон. "Люди, принимающие политические решения, продолжают делать путешествия более дорогими, увеличивая цены везде, где можно", - пожаловался он.

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