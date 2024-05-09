Самолет Scandinavian Airlines совершил вынужденную посадку в Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании Scandinavian Airlines, выполнявшего рейс Копенгаген-Токио, направил запрос на вынужденную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев, причиной этому стало внезапное ухудшение здоровья одного из пассажиров.

Самолет Airbus A350 успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 20:56 по местному времени.

Сразу после посадки пассажира передали бригаде скорой помощи.

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