Число туристов, посетивших Азербайджан из Китая увеличилось

Азербайджан планирует увеличить свое участие в международных туристических выставках, проводимых в Китае.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заведующий отделом туристической политики и стратегии Государственного агентства по туризму Азербайджана Мухаммед Мурадов на проходящей в Баку Конференции по поощрению логистики и торговли в Азербайджане "Демонстрационная зона ШОС".

По его словам, в первом полугодии текущего года Азербайджан посетили 16 609 туристов из Китая, что на 135 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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