В Египте построят водородный небоскреб без электросети

Подконтрольная Саудовской Аравии компания планирует в начале 2025 года начать строительство в новой столице Египта первой в своем роде 55-этажной офисной башни. Львиную долю энергии небоскреб станет получать с помощью утилизации чистого водорода, который будет подаваться туда в жидком виде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, стоимость проекта достигает 1 млрд долларов. Он станет примером устойчивой экономики, жизни и производства. Рамочное решение о реализации проекта было подписано в последний день 53-го заседания Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в январе 2023 года. Строительные работы будет контролировать саудовская компания Magnom Properties - дочка саудовской промышленной группы Rawabi Holding. Заказчик башни - медиагруппа Forbes. Рабочее название проекта - Forbes International Tower.

Это будет первая коммерческая башня Forbes. Медиагруппа рассчитывает зарабатывать на аренде офисов в новой административной столице Египта, которая несколько лет назад начала возводиться к востоку от Каира.

Солнечные панели встроят в фасад башни, которые обеспечат ее потребности в электричестве на 25 процентов. Остальное электричество будет получаться из поставляемого в башню водорода. Проект не предусматривает никакого сотрудничества с коммунальными службами Египта, который время от времени сталкивается с перебоями в подаче энергии. Для Magnom Properties это станет пробным камнем. Затем по данному проекту планируется построить аналогичные башни в Дубае и Эр-Рияде.

В здании будет два сверхскоростных VIP-лифта и вертолетная площадка на крыше. Безопасность обеспечат новейшие системы предотвращения вторжений как физических, так и кибернетических.

Автоматика, искусственный интеллект, новые подходы в организации офисного пространства и так далее - будет все самое лучшее, что обойдется заказчику в изрядную сумму. Для сравнения, около 20 похожих башен рядом построили китайскими компаниями - фактически целый квартал, что обошлось властям Египта всего в 3 млрд долларов.

Детальная проработка здания поручена архитектурной группе AS+GG из Чикаго (архитектор Адриан Смит (Adrian Smith) и компания Gordon Gill Architecture). Строительство объекта должно стартовать в начале 2025 года и обещает завершиться к 2030 году.

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