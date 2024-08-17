Туристке из Индии потребовалась эвакуация после срыва со склона на Эльбрусе

Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпинистку из Индии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, во время восхождения на высоте 5,5 тыс. м она сорвалась со склона, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС.

"Девушка 1995 года рождения из Индии была в составе незарегистрированной группы из четырех человек. В 08:20 утра они попросили о помощи. На место незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. С высоты 5,3 тыс. м девушку эвакуировали с различными травмами до поляны Азау, где передали медикам", - говорится с сообщении.

Это уже второе в Кабардино-Балкарии происшествие с альпинистами из Индии за сутки. В пятницу на высоте 5,2 тыс. м альпинистка из этой страны сорвалась с тропы маршрута и попросила о помощи. Ее эвакуировали и передали медикам.

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