К сведению пассажиров, планирующих перелеты между Баку и Нахчываном

В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и новогодних праздников традиционно возрастает спрос на рейсы по маршруту Баку-Нахчыван-Баку. В связи с этим Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL рекомендует пассажирам, планирующим путешествия в этот период, заранее приобретать авиабилеты.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

Высокий сезон в гражданской авиации всегда сопровождается увеличением пассажиропотока и повышенным спросом на перелеты. Для обеспечения удобства и возможности выбора оптимального времени вылета пассажирам настоятельно рекомендуется заранее приобрести авиабилеты.

Пассажиры могут приобрести авиабилеты по маршруту Баку-Нахчыван-Баку онлайн на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, через мобильное приложение или в кассах AZAL.