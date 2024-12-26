Японская авиакомпания JAL сообщила, что подверглась кибератаке

Авиакомпания Japan Airlines (JAL), являющаяся одним из двух крупнейших авиаперевозчиков Японии, подверглась кибератаке.

Как передает Day.Az, об этом, ссылаясь на заявление авиакомпании, сообщает телеканал NHK.

В 07:24 по токийскому времени (02:24 GMT) хакеры атаковали сетевое оборудование, соединяющее внутреннюю и внешнюю системы JAL. В результате кибератаки у авиакомпании возникли проблемы в токийском аэропорту Ханэда и осакских аэропортах Кансай и Итами. В частности, пострадали системы проверки и хранения багажа и подготовки к полетам.

В результате этого был задержан вылет более 15 самолетов.

Кибератака не затронула основной международный аэропорт страны Нарита в Токио. Также нет сведений о том, что, кроме JAL, пострадали какие-либо другие японские авиакомпании.