Три рейса AZAL были направлены в запасной аэропорт из-за тумана в пункте назначения

В ночь с 13 на 14 января рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), запланированные по маршрутам Стамбул-Баку (J2-078), Москва-Баку (J2-808) и Тель-Авив-Баку (J2-322), были направлены в запасной аэропорт в связи с туманом в пункте назначения.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines, самолеты успешно совершили посадку в Международном аэропорту в Гяндже.

Согласно правилам авиакомпании при необходимости пассажирам, ожидающим вылета в аэропорту, будут предоставлены все необходимые услуги.

По дополнительным вопросам пассажиры могут обратиться в авиакомпанию по электронной почте [email protected].

Кроме того, рейс Новосибирск-Баку авиакомпании IrAero, выполняемый на воздушном судне типа SU95, по решению капитана был перенаправлен в запасной аэропорт в связи с туманом в пункте назначения.

Отметим, что из-за тумана в районе бакинского аэропорта были внесены изменения в расписание ряда рейсов.