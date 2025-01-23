Лувру понадобился серьезный ремонт

Директор Лувра Лоранс Де Кар обратился к министру культуры Франции Рашиде Дати с просьбой о ремонте музея. Об этом сообщает издание Parisien, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, Де Кар предупреждает министра культуры об "увеличении урона" и необходимости проведения масштабных работ. В записке, адресованной Дати от Де Кара, заявляется о "тревожном уровне обветшания" здания. Среди проблем Лувра перечисляются создающие угрозу проникновения воды сильные разрушения и колебания температур.

Де Кар отметил, что музей не обладает должной звукоизоляцией и становится слишком душным в жаркие дни. Он считает, что его территория "требует переосмысления" также и по причине отрезанности от городского транспорта. Помимо этого, он отметил перегруженность Лувра. Музей, рассчитанный на 4 миллиона посетителей, принимает до 8,7 миллиона в год. Директор считает, что необходимо сделать больше мест отдыха на территории, больше обеспечить продовольственным снабжением и создать санитарные условия, соответствующие международным стандартам.