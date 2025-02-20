https://news.day.az/tourism/1731542.html Азербайджанский туризм будет представлен на выставке в Италии Азербайджан примет участие в международной туристической выставке TourismA, которая пройдет во Флоренции (Италия) с 21 по 23 февраля. Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, Государственное агентство по туризму Азербайджана уже завершило соответствующие работы для участия в мероприятии.
Азербайджанский туризм будет представлен на выставке в Италии
Азербайджан примет участие в международной туристической выставке TourismA, которая пройдет во Флоренции (Италия) с 21 по 23 февраля.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, Государственное агентство по туризму Азербайджана уже завершило соответствующие работы для участия в мероприятии.
Агентство заключило договор с компанией TourismA на оказание организационных услуг на выставке.
В соответствии с договором компании выплачено 15 066 манатов.
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