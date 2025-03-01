В Баку приостановлена деятельность одной из гостиниц

В Баку приостановлена деятельность гостиницы, расположенной на трассе Тюркан-Говсан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, в ходе проверки Государственной службы пожарного надзора в гостинице, принадлежащей Фегану Явар оглы Саламову, были выявлены многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, создающие прямую угрозу жизни и здоровью людей, а также государственным интересам.

Среди выявленных нарушений: неисправность системы автоматического пожарного оповещения, отсутствие технического обслуживания пожарных систем, неисправность электропроводки, захламление котельной, нарушения при проведении газопроводов и нехватка первичных средств пожаротушения.

В связи с выявленными нарушениями было принято решение о приостановке деятельности гостиницы. Представителю объекта была вручена официальная копия данного решения.