В Японии временно приостановят работу около 2 тыс. ресторанов

Одна из крупнейших в Японии ресторанных сетей Sukiya, насчитывающая по всей стране порядка 2 тыс. точек, временно закроет почти все свои заведения после инцидентов с обнаружением в еде крысы и таракана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба компании.

"28 марта стало известно, что в продуктах питания в ресторане Sukiya был обнаружен посторонний предмет (насекомое-вредитель). Мы приносим извинения нашим клиентам", - говорится в обращении компании.

"Мы серьезно относимся к ситуации и решили временно закрыть наши заведения, за исключением тех, что расположены в торговых центрах, с 31 марта по 4 апреля", - сообщили в Sukiya. Во время закрытия ресторанов помещения будут обследованы при участии дезинсекторов.

Ранее сообщалось о нескольких инцидентах, когда посетители ресторанов сети Sukiya обнаруживали в еде крысу и таракана.

Sukiya - крупнейшая в Японии сеть ресторанов, специализирующаяся на популярном в стране фастфуде "гюдон", он представляет собой рис с тушеной говядиной и луком. В стране насчитывается порядка 1 970 ресторанов, еще более 600 точек работает за границей.