Где находится самый солнечный пляж Европы?

Испанский Плайя де Маспаломас занял первое место по солнечности среди всех пляжей Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что на нем можно наслаждаться солнцем в среднем чуть более 10 часов в день - это идеальное место, чтобы скрыться от зимней тьмы.

Этот пляж с золотистым песком, который протянулся на целых 12 километров вдоль побережья, славится своими захватывающими дух дюнами, которые являются частью охраняемого природного дюнного заповедника Маспаломас.

На нем мирно уживаются любители пеших прогулок, серферы и нудисты. Знаменитый маяк Маспаломас был построен в 1861 году и когда-то служил незаменимым ориентиром для пароходов, курсирующих между Европой, Африкой и Америкой.

Интересно, что сегодня маяк знаменует начало оживленной набережной. Неподалеку от пляжа находится пальмовая плантация Маспаломас - охраняемая природная территория, служащая местом отдыха для птиц, перелетающих из Европы в Африку. Прогулка по её пальмовым дорожкам освежает после насыщенного дня, проведенного на солнце.

Сверху этот потрясающий пляж напоминает инопланетный пейзаж. Его оранжевый песок, извиваясь и колыхаясь на высоких холмах, не похож ни на что другое, что можно увидеть в Европе. Компания Saga назвала его самым солнечным зимним пляжем континента, составив список пляжей с наибольшим количеством солнечных часов в зимние месяцы.

Важно, что Плайя де Маспаломас, расположенный на южном побережье Гран-Канарии предлагает не только солнце зимой, но и по-настоящему теплую погоду. Зимой температура на острове достигает 22°C.

Пляж пользуется отличной репутацией на TripAdvisor, где он собрал тысячи положительных отзывов. Один из посетителей отметил:

"Прекрасно, особенно ранним утром и на закате, когда солнце словно играет с океанскими волнами и золотистыми песчаными дюнами, создавая уникальные и всегда новые виды".

Другой пользователь утверждает, что это один из самых красивых пляжей на Гран-Канарии.