Турист погиб в Таиланде, пытаясь спасти тонувшего сына

В Таиланде, у берегов острова Панган, погиб израильский турист, который пытался спасти своего сына.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Times of Israel.

Инцидент произошел когда мужчина находился на пляже вместе с женой и четырьмя детьми. Уточняется, что во время отдыха сильное течение унесло в море его сына. Мужчина бросился на помощь, поймал ребенка и передал его другому туристу, который поспешил помочь.

Затем отец крикнул своей жене, что он поплывет к ближайшим скалам, чтобы выйти на сушу, но после этого сразу утонул.

Далее, по данным портала, жена обратилась за помощью. В поисково-спасательной операции участвовали сотни добровольцев, позднее удалось найти тело мужчины и опознать.