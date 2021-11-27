https://news.day.az/tvigra/1408807.html Что? Где? Когда? Азербайджан. Четвертая игра осенней серии 2021 года - ВИДЕО
Что? Где? Когда? Азербайджан. Четвертая игра осенней серии 2021 года - ВИДЕО
27 ноября в эфире общественного телевидения (İTV) состоялась четвертая игра осенней серии игр интеллектуального клуба "Что? Где? Когда? Азербайджан".
Day.Az предлагает вниманию читателей запись четвертой игры:
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