Чем опасны зубные импланты

Потеря зубов у взрослого человека приводит не только к психологическим проблемам. В таких случаях часто нарушается речь, возникают заболевания желудочно-кишечного тракта. В современной стоматологии существуют широкие возможности помощи таким пациентам и один из вариантов - установка зубных имплантов. Но очень многие высококвалифицированные врачи утверждают, что эта дентологическая операция может быть опасна для здоровья. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет читателям, чем могут быть опасны зубные импланты.

Отторжение, инфекции и травмы

Как и лечение практически любой болезни, у имплантировании зубов существуют свои побочные эффекты. Российский ученый, приват-доцент Н. Н. Знаменский в своем докладе "Имплантация исскуственных зубов", разъясняя условия установки импланта в челюстную кость, предупреждает, что он ни в коем случае не должен реагировать на физиологические процессы внутри самой костной ткани. Монтирование штифта может закончиться его отторжением и таких случаев немало. Если у пациента достаточно сильный иммунитет, то организм может расценить протез, как чужеродное тело и в этом случае имплант не приживется, рано или поздно он выпадет. Ну а если у человека иммунитет снижен, то после установки искусственного зуба в его челюсти могут начаться гнойные инфекции и воспаления. Такие осложнения безусловно лечатся, но все равно как следствие возникает гнойное расплавление костной ткани, в которой держится штифт, и в итоге искусственный зуб выпадает.

В ходе операции по установке искусственного зуба может быть поврежден лицевой или тройничный нерв, случиться прободение стенки гайморовой пазухи. Лечение таких последствий иногда занимает годы. Ну а быть стопроцентно уверенным, что подобного не произойдет, не может ни один стоматолог в мире. Ведь каждый человек уникален и расположение его нервных окончаний внутри организма ненамного, но все-таки может варьироваться. Одним из тяжелых последствий установки импланта врачи считают и травму челюсти. Она может случиться, если штифт монтируется под неправильным углом или стоматолог неверно рассчитал соотношение его толщины и устойчивости челюстной кости, была неправильно проведена костная пластика. Трещины в челюсти со временем заживают, но любое протезирование в этом случае уже противопоказано.

Постоянные головные боли

Ученые-парадантологи из Университета Гетеборга, Германия, провели анализ обращений пациентов с установленными зубными имплантами за медицинской помощью, в краткосрочной перспективе после проведенных им операций. Доктора определили, что 80% всех их бывших пациентов жаловались на головные боли и около 20% указывали на постоянный дискомфорт в области шеи. Оказывается, натуральные зубы у человека имеют микроподвижность, а поскольку в пародонте располагаются их нервные окончания, то они реагируют на нагрузку, которую испытывает зуб в процессе жевания. Мышцы челюсти получают эти сигналы и периодически расслабляются или находятся в тонусе, естественным образом регулируя свою работу. Когда человек пережевывает пищу имплантами, то не ощущает жевательную нагрузку и мышцы не получают сигналы о регуляции своего состояния. Они постоянно находятся в повышенном тонусе и это приводит к возникновению нескончаемых головных болей. Немецкие врачи утверждают, что подобные состояния нивелируются анальгетическими препаратами, но не уточняют, как долго их пациентам теперь придется ежедневно пить таблетки.

Вероятные отравления

Несколько лет назад врачи из госпиталя Hankook, города Наджу, Южная Корея, начали проводить исследование о долгосрочных последствиях уже установленных у их пациентов зубных протезов. Дело в том, что в зависимости от фирмы-производителя, эти имплатнты помимо химически чистого титана имеют в своем составе и другие материалы, такие как цинк, железо, сложные органические полимеры. При длительном многолетнем нахождении во рту микрочастицы этих веществ вместе со слюной однозначно попадают в желудок. Но какое влияние оказывают эти соединения на здоровье? Южнокорейские исследователи предполагают, что железо и цинк, которые имеют способность накапливаться в организме, в итоге могут спровоцировать серьезные отравления. Но пока научные данные в госпитале Hankook только собирают и врачи обещают опубликовать анализ своих исследований в самом ближайшем будущем.

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