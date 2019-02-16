Как разные виды алкоголя влияют на твою сексуальную жизнь?

К чему лицемерить: какое свидание нынче обходится без алкоголя? Разве что скучное. А поскольку самое приятное свидание - это то, которое имеет продолжение (если ты еще не понял намека, мы про секс), предлагаем тебе узнать, какое влияние оказывают на твои сексуальные способности самые популярные виды алкоголя.

Как передает Day.Az, об этом пишет Maxim.

Пиво

Пиво относится к так называемому легкому алкоголю, а потому главная его опасность - переборщить. Ты будешь пить, пить и пить и не заметишь, как из остроумного человека с отточенными движениями превратишься в сонное существо с заплетающимся языком. Поэтому, если все-таки настаиваешь на пиве, строго ограничь себя двумя бокалами. Это максимальная доза, при которой ты сможешь продемонстрировать девушке в постели что-то кроме виртуозного храпа.

Виски

Казалось бы, виски - классический напиток, ассоциирующийся с мужественностью и стильными рабочими кабинетами с секретаршами. Но виски таит одну большую опасность - конгенеры. Это неэтаноловые компоненты алкогольных напитков, придающие напитку цвет и вкус. Чем больше в напитке конгенеров, тем насыщеннее его цвет. Виски относится к напиткам с высокой концентрацией конгенеров, а значит, способно в кратчайшие сроки ввести организм в состояние беспомощного опьянения, а наутро добить его тяжелым похмельем. Так что виски лучше прибереги на вечер, когда планируешь встречаться с друзьями, а не с девушками (сочувствуем, если дружишь с девушками, - выкручивайся теперь).

Шампанское

Благодаря повышенному содержанию в шампанском веселых пузырьков, которые пощипывают язык и покусывают нос, редко кто выпивает больше чем два бокала шампанского. А это идеальная доза алкоголя, если ты собрался в очередной раз пытаться убедить девушку, что в институте у тебя было прозвище "секс-гуру". К тому же во многих сортах шампанского содержатся ноты апельсина, лаванды, карамели и ванили - все перечисленное является афродизиаком для мужского организма.

Вино

Пожалуй, лучший выбор для свидания. Причем лучше отдать предпочтение красному вину. Исследование, проведенное в Италии в 2009 году, доказало, что те женщины, которые употребляют красное вино, больше расположены к сексу, чем те их коллеги по полу, которые употребляют другой алкоголь или вообще не пьют. А еще в красном вине часто присутствуют древесные, мускатные и вишневые ноты, играющие роль мощных афродизиаков для женщин.