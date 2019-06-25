Большинство - 835 - российских путешественников знакомятся со стюардессами и проводниками, чтобы узнать секреты их профессий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела компания Ozon.travel, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Путешественники хотят узнать, сколько зарабатывают бортпроводницы, как вести себя в экстренных ситуациях и интересуются дебоширами и странными пассажирами.

31% респондентов читают интервью и смотрят видеоканалы о профессии бортпроводников, а 12% подписаны на них в социальных сетях. О профессии стюардессы мечтали 25% респондентов, а 5% до сих пор задумываются о смене квалификации.

Еще 10% респондентов заявили, что больше интересуются подробностями работы проводников в поездах. 25% признались, что познакомились с проводниками в поезде, а вот стюардессы были слишком заняты работой. Только 7% туристов не интересуются представителями указанных профессий.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!