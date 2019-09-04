Завтрак - это первый и самый главный прием пищи, позволяющий зарядиться. Потому крайне важно, чтобы каждое утро на вашем столе появлялось вкусное, полезное и сбалансированное блюдо. Если идеи, чем побаловать себя после пробуждения, уже давно иссякли - на помощь придут советы шеф-повара Holy Basil Cafe Екатерины Агаповой.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Непростая овсянка

Уже, наверное, никому не нужно говорить, насколько полезной является овсянка. Она является лучшим выбором на завтрак. Эта крупа насыщена многочисленными полезными макро- и микроэлементами. И главное, при первом приеме пищи овсянка лучше всего разгоняет метаболизм.

Можно долго рассуждать о преимуществах овсянки, но сейчас не об этом. Чтобы извлечь максимальную пользу из такой крупы, выбирайте продукцию с надписью на упаковке "Экстра 1" или ту, что требует хотя бы 5 минут варки. А вот овсяные хлопья, которые нужно запаривать, лучше не покупать.

Если привычная каша уже надоела, советуем попробовать необычный рецепт Holy Basil - овсянка "Тыквенный пирог" с кокосовой карамелью и кусочками печеной тыквы. Для ее приготовления дома вам понадобятся:

Овсянка

Кокосовое молоко

Кокосовый сахар

Печенная тыква

Щепотка гималайской соли

Печеные Орехи

Смузи в порядке исключения

Иногда можно побаловать себя смузи на завтрак. Возможно, этот вариант завтрака не подойдет на каждый день, так как его можно назвать сравнительно легким. Но это отличное решение на тот случай, когда нет аппетита или мало времени на готовку. Рецептов приготовления здорового смузи можно найти уйму, но также можно и проявить фантазию и использовать любимые овощи, фрукты, ягоды или зелень и даже овсянку или творог. Однозначно можно сказать, что организм получит мощный заряд витаминов и минералов.

Необычный утренний смузи:

Творог

Растительное молоко

Черная смородина

Овсяные хлопья

Сироп топинамбура

Творожные эксперименты

Творог - это просто белковая бомба! Если вы желаете не просто похудеть, но и набрать мышечную массу, то лучше есть творог прямо после физических нагрузок. Он способствует выработке серотонина, или гормона радости, который отлично снимает стресс. Сделайте на завтрак творог со сметаной и бананом, который тоже содержит этот гормон - и получите заряд хорошего настроения на целый день.

А если хочется чего-то оригинального - приготовьте новый фирменный завтрак Holy Basil Cafe - творожный боул. Для приготовления вам понадобятся:

Творог

Сметана

Семена чиа Кокосовое молоко

Клубника

Банан

Чего лучше избегать

А вот привычные завтраки из списка ниже лучше исключить из рациона - если они еще в нем присутствуют.

Бутерброды традиционные (если вместо обычного хлеба взять зерновой, а соус заменить на масло гхи, получится достойная и более полезная замена)

Быстрые завтраки в виде хлопьев (можно заменить на домашнюю гранолу с кокосовым йогуртом и ягодами)

Сладости (начав с утра, после вы так и будете весь день уплетать сладкое, а организм не получит пользы и здоровой энергии)

Цитрусовые (если употреблять их натощак, есть риск получить гастрит, так как цитрусовые могут раздражать слизистую желудка)

Груши (в этом фрукте содержится очень много грубой клетчатки, которая с утра плохо усваивается. Лучше оставьте любимую грушу на ужин - так будет полезнее)

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