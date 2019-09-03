Химики нашли в редчайшем метеорите минерал, который никогда раньше не встречался в природе. Учёные полагают, что он образовался в ядре ныне разрушенной планеты.

Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале American Mineralogist исследователями из США, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Веддербёрнский метеорит был найден в 1951 году в окрестностях города Веддербёрн в Австралии. Присмотревшись к нему, учёные обнаружили, что перед ними чрезвычайно редкая птица.

Дело в том, что примерно 90% известных метеоритов - это хондриты, небольшие фрагменты космической пыли, спёкшейся под лучами раннего Солнца. Хондриты появились ещё до образования астероидов и планет и стали строительным материалом для них (а частично - строительным мусором, который теперь время от времени выпадает на Землю).

Остальные 10% небесных камней представляют собой осколки более крупных тел: "зародышей планет" (планетезималей) и астероидов. И крайне редко учёным попадается фрагмент ядра почти сформировавшейся планеты.

Веддербёрнский метеорит (на фото) представляет собой образец вещества из ядра разрушенной протопланеты.



Именно такой образец и представляет собой Веддербёрнский метеорит. Ничего удивительного, что из 210 граммов его первоначальной массы ныне в музее хранится только 71 грамм. Всё остальное учёные буквально растащили по кусочкам в разные лаборатории.

В новом исследовании химики обнаружили под микроскопом крошечные белые кристаллы, зажатые между слоями других веществ. Анализ показал, что речь идёт о минерале, никогда ранее не встречавшемся в природе. Авторы назвали его эдскоттитом (edscottite) в честь Эдварда Скотта, космохимика из Гавайского университета.

Основа эдскоттита - карбид железа Fe5C2 с особой кристаллической решёткой. Впрочем, как часто бывает с минералами, часть атомов основного вещества была замещена атомами других элементов. В данном случае это были никель и кобальт, так что фактическая формула образца записывалась как (Fe4,73Ni0,23Co0,04)C2,00. Однако название "эдскоттит" закреплено именно за карбидом железа без учёта случайных примесей.

Такое химическое соединение известно металлургам: оно образуется на одной из фаз выплавки железа. Однако минералу даётся собственное имя лишь в том случае, если он обнаруживается в природе.

"Мы обнаружили в лаборатории от 500 тысяч до 600 тысяч минералов, но природа сама сделала менее шести тысяч", - подчёркивает в материале издания The Age Стюарт Миллс (Stuart Mills) из организации "Музеи Виктории", не принимавший участия в исследовании.

Включения эдскоттита и других минералов под микроскопом.



Как полагают эксперты, эдскоттит образовался в ядре протопланеты (планеты, не закончившей своего формирования). Железо и углерод находились там в расплавленном состоянии, но затем попали в слой, где температура была ниже.

"В этом метеорите было много углерода, - поясняет Миллс. - Когда он медленно остывал, железо и углерод объединились и образовали этот минерал".

В дальнейшем протопланета, вероятно, была разрушена катастрофическим столкновением, которые нередко случались в бурной юности Солнечной системы. Будущий Веддербёрнский метеорит миллиарды лет кружил в космосе в числе других обломков, пока случайное гравитационное воздействие со стороны какого-то тела не направило его к Земле.

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