4 сентября - день основания города Лос-Анджелес. Этот легендарный город, столица звезд, появился на месте, где издавна селились индейцы, а в 1781 году, испанцы основали тут поселение под названием "Селение Девы Марии, Царицы Ангелов".

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

Сегодня для многих Лос-Анджелес является символом безоблачной жизни, для кого-то - огромный мегаполис не вполне годный для нормального существования. В день рождения Города Ангелов предлагаем вам посмотреть зрелищные фотографии города, снятые с высоты птичьего полета.

Вид с воздуха на центр Лос-Анджелеса. Фото сделано с помощью фотоаппарата с объективом "рыбий глаз" с дирижабля "Goodyear"

Детальный снимок небоскребов в центре Лос-Анджелеса.

Вид с воздуха на бассейн в центре "города ангелов".

Стадион "Staples Center" перед началом пятого матча чемпионата по баскетболу "Western Conference Finals" между командами "Lakers" и "Phoenix Suns". Небоскреб банка "US Bank Tower" возвышается над другими зданиями. Интересный геометрический узор стоянки на улице Франциско Стрит. Движение на шоссе 10 и 110 во время часа-пик. Всевидящее око рекламы пристально следит за районом с торгового центра "Macy's Plaza". Сплетение шоссе 10 и 110 в час-пик. Заходящее солнце окрасило спортивный комплекс "Los Angeles Memorial Coliseum" в золотистый цвет. Объектив tilt-shift позволяет увидеть южную часть Лос-Анджелеса в новой перспективе. Солнце, выглянувшее из-за облаков, освещает районы на юго-востоке города. Высокие тени лежат на зданиях в центре Лос-Анджелеса. Через шифт-объектив спорткомплекс "Staples Center", развлекательный центр "L.A. Live" и отель "Ritz-Carlton Hotel" выглядят по-другому. Солнце садится над центром Лос-Анджелеса. Спорткомплекс "Staples Center" подсвечивается во время матча по баскетболу между командами "Lakers" и "Phoenix Suns".

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