Лос-Анджелес: Город Ангелов с высоты птичьего полета - ФОТО
4 сентября - день основания города Лос-Анджелес. Этот легендарный город, столица звезд, появился на месте, где издавна селились индейцы, а в 1781 году, испанцы основали тут поселение под названием "Селение Девы Марии, Царицы Ангелов".
Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.
Сегодня для многих Лос-Анджелес является символом безоблачной жизни, для кого-то - огромный мегаполис не вполне годный для нормального существования. В день рождения Города Ангелов предлагаем вам посмотреть зрелищные фотографии города, снятые с высоты птичьего полета.
Вид с воздуха на центр Лос-Анджелеса. Фото сделано с помощью фотоаппарата с объективом "рыбий глаз" с дирижабля "Goodyear"
Стадион "Staples Center" перед началом пятого матча чемпионата по баскетболу "Western Conference Finals" между командами "Lakers" и "Phoenix Suns".
Высокие тени лежат на зданиях в центре Лос-Анджелеса.
Через шифт-объектив спорткомплекс "Staples Center", развлекательный центр "L.A. Live" и отель "Ritz-Carlton Hotel" выглядят по-другому.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре