Почему не стоит убивать пауков, живущих в доме
Почти каждая квартира и каждый дом являются жилищем не только для людей, но и для пауков. Большинство из этих насекомых ведут скрытный образ жизни и не представляют абсолютно никакой опасности для человека. Но многие все равно их боятся, а ведь пауки могут жить с нами в добрососедских отношениях и даже приносить пользу.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
Пауки плетут паутину и с помощью нее ловят множество других насекомых, которые способны приносить человеку дискомфорт, например, мух. Они питаются в том числе и комарами, которые являются переносчиками опасных инфекций.
Существует даже один вид пауков, способных прыгать. Они поедают напившихся крови москитов в африканских жилищах.
Получается, что убивая паука, мы не просто лишаем его жизни, но и создаем брешь в собственной защите.
С научной точки зрения стоит отметить, что укусы человека пауком крайне редки и являются скорее исключением.
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