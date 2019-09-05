Почти каждая квартира и каждый дом являются жилищем не только для людей, но и для пауков. Большинство из этих насекомых ведут скрытный образ жизни и не представляют абсолютно никакой опасности для человека. Но многие все равно их боятся, а ведь пауки могут жить с нами в добрососедских отношениях и даже приносить пользу.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Пауки плетут паутину и с помощью нее ловят множество других насекомых, которые способны приносить человеку дискомфорт, например, мух. Они питаются в том числе и комарами, которые являются переносчиками опасных инфекций.

Существует даже один вид пауков, способных прыгать. Они поедают напившихся крови москитов в африканских жилищах.

Получается, что убивая паука, мы не просто лишаем его жизни, но и создаем брешь в собственной защите.

С научной точки зрения стоит отметить, что укусы человека пауком крайне редки и являются скорее исключением.

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