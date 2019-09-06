Ученые проекта Event Horizon Telescope (EHT), представившие миру первый в истории снимок тени черной дыры, выиграли престижную и самую дорогостоящую в научном мире премию Breakthrough Prize в области фундаментальной физики, сообщается на сайте организаторов премии.

Проект Event Horizon Telescope в апреле опубликовал первый снимок тени массивной черной дыры, полученный с помощью сети радиотелескопов, которые начали наблюдение за объектом в центре галактике М87 в апреле 2017 года.

"Руководитель проекта Шеп Доулман при Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики получит (премию - ред.) от лица всей команды", - говорится в заявлении.

Как отмечается, денежная составляющая премии в размере трех миллионов долларов будет поровну разделена между 347 участниками проекта.

Проект Event Horizon Telescope объединяет несколько радиотелескопов в различных точках мира. В 2017 году сеть состояла из восьми аппаратов и будет расширяться.

Премия Breakthrough Prize была учреждена в 2013 году основателем компании Google Сергеем Брином, CEO компании Facebook Марком Цукербергом, председателем совета директоров Alibaba Group Джеком Ма и совладельцем инвестиционной фирмы Digital Sky Technologies и Mail.ru Group Юрием Мильнером. Вручается она за прорывные открытия в фундаментальной физике, математике и в науках о жизни. Призовой фонд премии считается крупнейшим в мире - ее лауреаты получают по три миллиона долларов. Организаторы премии описывают ее как "крупнейшая научная премия в мире", а ее лауреатов как "настоящих рок-звезд". Цель организаторов, по их словам, - внести немного "суматохи" в мир научных премий.

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