Имя малышки Чжэн Яци в Китае знают многие. Чем именно она знаменита, смотрите в видео, передает Day.Az со ссылкой на sputniknews.ru.

Чжэн Яци всего восемь лет, но в Китае она уже звезда бокса. Научить дочку боксу решил ее отец, чтобы малышка могла самостоятельно защитить себя от хулиганов в школе.

В июле она приняла участие в специальном детском соревновании. Соперник был выше Чжэн на целую голову, но юная звезда все равно одержала победу.

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