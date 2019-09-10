Соведущий Елены Малышевой в программе "Жить здорово" доктор медицинских наук Андрей Продеус заявил, что людям можно есть человеческое мясо, а каннибализм не опасен для здоровья.

"Если отвлечься от этических и моральных норм, то человеческое мясо ничем не будет отличаться по составу от любого другого", - отметил он, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Продеус пояснил, что каннибализм для здоровья не вреден, опасно лишь мясо человека, который был заражен инфекцией. "Если то существо, которое ты собираешься съесть, чем-то заражено, у тебя повышены шансы заболеть этим", - добавил соведущий.

Однако врач подчеркнул, что поедание человечины может спасти население планеты лишь в случае уменьшения числа людей и продовольственной устойчивости.

Комментарий Продеус дал после появления в российских СМИ новостей о предложении шведского ученого Магнуса Содерлунда. В эфире Channel 4 он рассказал, что допускает употребление человечины в пищу. По его мнению, табу в отношении каннибализма можно пересмотреть. Содерлунд также выступил на эту тему на фестивале Gastro в Стокгольме.

В сентябре Малышева во время обсуждения вредных привычек в еде сообщила, что обнаружила у матери в холодильнике копченую колбасу. Ее ужаснула эта находка, так как она всегда считала, что ее семья ведет здоровый образ жизни.

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