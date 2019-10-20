Американский кинорежиссёр Фрэнсис Форд Коппола удостоен премии Люмьер - главной награды Кинофестиваля Большого Лиона, присуждаемой за особые заслуги людям, которые внесли значительный вклад в развитие мирового кино. На торжественную церемонию пригласили французскую актрису Натали Бай и южнокорейского режиссёра Пона Чжуна Хо: они рассказали о своём опыте работы с Копполой и о том, как он повлиял на их творческий путь, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Сам Коппола в своей речи говорил, что кинематограф ещё очень молод и в нём нет мастеров. Себя он назвал одним из многих студентов кино, а единственный человек, которого можно было бы считать мастером, по его словам, - это Мартин Скорсезе. "Запомните одно, - наставлял Коппола, вспоминая свой опыт, - то, из-за чего вас увольняют в молодости, может в конце концов стать тем достижением, благодаря которому вам вручат награду за особые заслуги".

Кинофестиваль имени Братьев Люмьер проходит в Лионе с 2009 г. По словам организаторов, его премия должна стать аналогом Нобелевской премии в кинематографе.

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