Редкий голубой необработанный алмаз весом в 20,08 карата, добытый в сентябре в ЮАР, продан за 14,9 млн. долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник радиокомпания SABC.

"Мы очень довольны той суммой, за которую ушел данный камень, так как сделка подтверждает устойчивую стоимость голубых алмазов", - заявил генеральный директор шахты Petra Diamonds Cullinan, где был обнаружен алмаз, Ричард Даффи.

Стоимость карата этого камня достигает 741 тыс. долларов.

Покупателем голубого алмаза стала крупная компания, название которой не раскрывается.