Назван лучший автомобиль 2021 года

Электрический хэтчбек Volkswagen ID.4 признан лучшим автомобилем 2021 года по итогам конкурса World Car Awards, сообщается на сайте мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на "Аргументы и факты".

Как уточняется, его основными конкурентами были Toyota Yaris и Honda E.

В итоге победитель получил 798 очков, а обладатели второго и третьего места - 742 и 732 очка соответственно.

Между тем электромобилю Honda E досталось звание лучшего городского авто, Porsche 911 Turbo признан самым производительным автомобилем, а Mercedes-Benz S-Class - самым роскошным. Награду за дизайн жюри конкурса присудило Land Rover Defender.

В прошлом году лучшим автомобилем признали внедорожник Kia Telluride.