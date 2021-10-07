Врач назвала главную мешающую сбросить вес ошибку

Эндокринолог Зухра Павлова назвала главную ошибку, которая мешает худеющим сбросить вес. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом она написала в своем канале в Telegram.

Врач рассказала об одной из своих пациенток - 52-летней женщине, весившей 151 килограмм и желавшей похудеть. Ей назначили лекарства, рекомендовали придерживаться правильной диеты, больше двигаться и раньше ложиться спать. На первых порах это давало результат: за первые четыре месяца она избавилась от 7,4 килограмма жировой ткани.

После этого женщина начала есть по утрам кашу на воде со сливочным маслом, что привело к возобновлению роста жировой ткани и потере пяти килограммов мышечной массы. Причина этого, по словам Павловой, заключается в полном отсутствии белка в ее завтраке, которое сводит на нет действие лекарственных препаратов, диеты и упражнений.

Прошу вас запомнить: белок надо есть в каждый прием пищи! Если не хотите яйца, ешьте творог, не хотите творог - съешьте кусок отварной курочки. И только в дополнение к ним - немного каши, буквально четыре-пять ложек без верха готового продукта. Кашу можно заменить хлебом. Вообще каши - идеальная пища, когда надо набрать вес, а не скинуть. А чтобы завтрак стал совсем идеальным, надо добавить к нему растительной клетчатки: огурчик, помидорчик, горстку шпината.