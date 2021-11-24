Ученые рассказали о рисках столкновения Земли с астероидом

Заместитель руководителя НАСА Томас Зурбухен сообщил, что рисков для Земли столкнуться с астероидами, известными учеными, в течение ближайших 100 лет не наблюдается, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представитель ведомства рассказал об этом перед предстоящим запуском космического зонда DART к астероиду Диморф. Он должен будет врезаться в астероид для испытания технологии защиты Земли от возможного столкновения с небесным телом в будущем.

"Будьте спокойны, этот астероид не является сейчас и не будет угрозой. Ни один из известных нам сегодня объектов не является угрозой в предстоящие 100 лет или около того", - заявил Зурбухен. Он отметил, что ученым на данный момент известны около 40 процентов объектов размером более 140 квадратных метров, а остальные 60 процентов только предстоит найти.