Учёные выяснили, что волки делают автомобильные дороги безопаснее

Согласно статистике Национальной академии наук США, ежегодно в стране происходит около миллиона столкновений автомобилей с оленями, что приводит к 29 000 пострадавших, 200 погибшим и почти 10 миллиардам долларов убытков. Чтобы найти решение этой проблемы, американские учёные провели ряд исследований и обнаружили неожиданную взаимосвязь количества аварий с участием оленей и популяции волков. На примере штата Висконсин исследователи убедились, что чем больше в данной местности обитает волков, чем реже олени выходят на дорогу.

Как передает Day.Az со ссылкой на motor.ru, в исследовании учёные отмечают, что благодаря росту популяции волков в Висконсине число зафиксированных столкновений автомобилей с оленями сократилось на 24 процента, обеспечив тем самым экономическую выгоду, которая в 63 раза превышает убытки от нападения волков на домашний скот. Кроме существенной выгоды для экономики, это, разумеется, спасает много человеческих жизней. Причём, как показывает исследование, уменьшение количества аварий не связано с сокращением популяции оленей, которых убивают волки - дело в том, каким образом волки охотятся на оленей. Хищники предпочитают использовать для этого элементы инфраструктуры, созданные человеком.

К примеру, волки любят передвигаться вдоль дорог и трубопроводов, а олени понимают их предпочтения и стараются держаться подальше от дорог, чтобы ненароком не встретиться со стаей волков. Результатом является более разнообразная природная экосистема со сниженной вероятностью случайного столкновения автомобилей с оленями. Конечно, далеко не везде местные жители обрадуются растущей популяции волков, но в сельской местности возвращение хищников обратно в пищевую сеть имеет много положительных последствий.