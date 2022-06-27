В Японии показали свидетельства существования НЛО

Частный японский исследовательский институт, специализирующийся на неопознанных летающих объектах, обнародовал результаты изучения более 450 поступивших свидетельств, заключив, что на четырех из них "с высокой долей вероятности может быть НЛО". Результаты представил руководитель учреждения Такэхару Миками, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Среди четырех снимков и видеозаписей, которые сотрудники посчитали наиболее достоверными, два так называемых свидетельства были сделаны в 2021-м, а еще два - в 2018 и 2022 годах соответственно.

В частности, на фотографиях присутствует изображение темного предмета, напоминающего по форме общепринятое представление о кораблях инопланетян. На видеоматериалах же объекты не темные, а, наоборот, светлого цвета. На первом видео подобие белого шара летит по восходящей, почти вертикальной траектории, оставляя за собой короткий хвост. Во втором ролике запечатлен белый, возможно, светящийся продолговатый объект, зависший в ночное время над горами.

Эти четыре так называемых свидетельства были охарактеризованы как "наиболее вероятные" после того, как все собранные за год материалы проанализировали с помощью специальной компьютерной программы на наличие фальсификаций.