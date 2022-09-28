Невероятно вкусная русско-корейская курочка

https://news.day.az/unusual/1498950.html Невероятно вкусная русско-корейская курочка - два рецепта с ВИДЕО
Вам понадобится:
Невероятно вкусная русско-корейская курочка - два рецепта с ВИДЕО
На Instagram-странице @eatwithhealth, где можно ознакомиться с секретами правильного питания, размещены видео-рецепты приготовления вкусной русско-корейской курочки и лепёшек.
Рецепт 1:
Вам понадобится:
▫️филе грудки 250 г
▫️соль 0,5 ч.л
▫️перец щепотка
▫️молотый имбирь 0,5 ч.л
▫️молоко 150 г
▫️кунжут
для соуса:
▫️кетчуп 80 г
▫️соевый соус 50 г
▫️соус Унаги 1 ст.л
▫️соус Шрирача
▫️сахар 2 ст.л
для кляра:
▫️вода 200 г
▫️мука 150-200 г
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Рецепт 2:
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Вам понадобится:
▫️фарш 400 г
▫️картошка 1 шт
▫️чеснок 2 зуб
▫️лук зелёный
▫️соль, специи по вкусу
▫️слоёное тесто 500 г
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