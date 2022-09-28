Невероятно вкусная русско-корейская курочка

На Instagram-странице @eatwithhealth, где можно ознакомиться с секретами правильного питания, размещены видео-рецепты приготовления вкусной русско-корейской курочки и лепёшек.

Рецепт 1:

Вам понадобится:

▫️филе грудки 250 г

▫️соль 0,5 ч.л

▫️перец щепотка

▫️молотый имбирь 0,5 ч.л

▫️молоко 150 г

▫️кунжут

для соуса:

▫️кетчуп 80 г

▫️соевый соус 50 г

▫️соус Унаги 1 ст.л

▫️соус Шрирача

▫️сахар 2 ст.л

для кляра:

▫️вода 200 г

▫️мука 150-200 г

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Рецепт 2:

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Вам понадобится:

▫️фарш 400 г

▫️картошка 1 шт

▫️чеснок 2 зуб

▫️лук зелёный

▫️соль, специи по вкусу

▫️слоёное тесто 500 г