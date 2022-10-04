Нобелевскую премию присудили за исследования в квантовой механике

Нобелевскую премию по физике в 2022 году присудили группе ученых, занимавшихся исследованиями в квантовой механик. Об этом 4 октября сообщил Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, премию получила группа ученых, состоящих из трех человек: американца Джона Клаузера, француза Алена Аспа и австрийца Антона Цайлингера.

Как уточняется в решении Нобелевского комитета, ученые получили награду за "эксперименты с запутанными фотонами, установление принципа нарушения неравенств Белла и первенство в создании науки о квантовой информации".

Напомним, что Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил шведский биолог Сванте Паабо за исследования геномов древних вымерших приматов и эволюции человека.