Тревожная новость в связи с изменением климата

Арктическая популяция белых медведей может исчезнуть из-за глобального потепления. Об этом заявили представители экологической организации Polar Bears International в эфире Euronews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Белый медведь - крупнейшее наземное животное среди плотоядных. Он живет среди дрейфующих льдов, а площадь арктичиеского ледяного покрова за прошедшие несколько лет сократилась на треть.

"[Порожденное глобальным потеплением] отсутствие доступа к пище приводит к тому, что белые медведи умирают от голода, теряя по два килограмма в день". По его словам, подобная ситуация может привести к "почти полному исчезновению" этого вида животных", - сказал Джефф Йорк.

Таяние льдов уничтожает естественную среду обитания белых медведей. Из-за этого им приходится мигрировать на материк, но там им крайне трудно охотиться на основную добычу - тюленей. Нехватка же пищи не дает им размножаться на требуемом уровне, чтобы поддерживать численность популяции.

В связи с этим экологи призывают обратить внимание на проблему белых медведей и разработать стратегии по их сохранению в дикой природе.