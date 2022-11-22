iPhone, пролежавший на дне моря 460 дней, оказался в рабочем состоянии

Британка потеряла свой iPhone в море, но спустя 460 дней его выбросило на берег, пишет Daily Mail. Что удивительно, телефон оказался в рабочем состоянии.

39-летняя Клэр Этфилд уронила в воду свой iPhone 8+ во время катания на лодке. Он был спрятан в водонепроницаемый чехол для телефона, но женщина, по собственным словам, попрощалась с гаджетом. Поэтому, когда 460 дней спустя мужчина позвонил британке и сообщил, что у него ее смартфон, она была ошеломлена, об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Мало того, что телефон нашелся, так он еще и оказался в рабочем состоянии. Для Клэр это оказалось приятной неожиданностью, ведь на потеряннмо гаджете остались сотни важных для нее фотографий.

"Я никогда не думала, что увижу телефон снова, что он будет работать", - признается она.