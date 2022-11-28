Студия DreamWorks Animation показала новую заставку своих фильмов

Анимационная студия DreamWorks Animation представила новую версию заставки, с которой будут начинаться будущие показы проектов компании в кинотеатрах. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru 32-секундный ролик появился на официальном YouTube-канале DreamWorks.

В новой заставке маскот - сидящий на полумесяце мальчик, унаследованный от материнской компании DreamWorks Pictures, - проносится через различные миры мимо персонажей мультфильмов студии: "Плохие парни", "Как приручить дракона", "Кунг-фу панда", "Босс-молокосос" и "Тролли". В конце своего путешествия он встречает героев "Шрека", после чего поднимается над облаками и достает свою фирменную удочку.

По словам представителей DreamWorks Animation, в будущем набор мультфильмов, к которым отсылает новая заставка, может поменяться (постоянным будет только "Шрек"). Впервые новое лого появится на большом экране в картине "Кот в сапогах 2: Последнее желание" - спин-оффе "Шрека", предпоказы которого стартуют в США в субботу, 26 ноября. В широкий прокат лента выйдет 21 декабря.