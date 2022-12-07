Названа альтернатива десертам

Чтобы есть меньше сладкого, следует подбирать продукты, из-за состава которых будет уменьшаться желание съесть десерты. Об этом NEWS.ru сообщила диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Фрукты, крахмалистые овощи, ягоды, сахара, но с клетчаткой, полезные сахара. Иногда полезные жиры, кедровые орехи и кусок цельнозернового хлеба с салом, граммов 30 и не более", - отметила Соломатина.

По словам специалиста, после того, как в организме усваиваются полезные жиры, вырабатывается энергия, поэтому желание съесть сладкое будет не таким сильным. Кроме того, в качестве альтернативы десерту подойдут салат с оливковым маслом и творог с ягодами.

Как заключила диетолог, при инсулинорезистентности следует включить в рацион индейку, рыбу, сыр и крупы, которые не будут повышать уровень глюкозы.