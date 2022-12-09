Телескоп Hubble сфотографировал аномальное скопление

Видимое в левой верхней части кадра скопление наблюдается в созвездии Столовая Гора и расположено в Большом Магеллановом Облаке, галактике-спутнике Млечного пути. NGC 2031 содержит множество нестабильных звезд-цефеид (не менее 14), которые периодически становятся ярче и тускнеют. Измерение периода между пиками яркости цефеиды помогает астрономам определить расстояние от звезды до нас. Используя эти измерения, ученые оценивают расстояние до NGC 2031 примерно в 150 тыс. световых лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Скопление NGC 2031 находится в чрезвычайно густонаселенном регионе. Из-за этого возникает эффект "звездного загрязнения" - когда на данные, получаемые при измерении параметров какой-то звезды влияет атмосфера соседних звезд. Вероятно, из-за этих же искажений многие звездные скопления выглядят голубыми. Известно, что NGC 2031 состоит из старых звезд, а голубые светила имеют очень высокую температуру и быстро сжигают все горючее. В качестве альтернативы астрономы рассматривают теории, что голубая часть скопления сформировалась позднее.