Выявлены неожиданные закономерности погоды на Юпитере

Ученые из НАСА выявили неожиданные закономерности погоды на Юпитере в результате 40-летнего исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy. Результаты этой работы позволят в будущем прогнозировать изменения погоды на этой планете, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

Для этого были использованы данные, полученные на аппараты НАСА Voyager и Cassini, а также с наземных телескопов. Специалисты изучили информацию по температуре с помощью изображений яркого инфракрасного свечения в верхней тропосфере Юпитера - слое атмосферы, где формируются характерные разноцветные полосатые облака. Эти показатели были измерены в течение трех орбитальных циклов планеты, каждый из которых длится около 12 земных лет.

Оказалось, что температура на Юпитере повышается и понижается после определенных периодов, которые не связаны с сезонами или любыми другими циклами. Из-за того, что планета наклонена вокруг своей оси всего на три градуса, на ней слабо проявляются сезонные изменения, поэтому исследователи не предполагали, что погода там может быть такой циклической.

Кроме того, была зафиксирована связь между температурными сдвигами в регионах, расположенных на расстоянии тысячи километров друг от друга: когда температура повышалась на определенных широтах в северном полушарии, она понижалась на тех же широтах в южном полушарии.

В будущих работах планируются выяснить, что вызывает эти циклические и синхронизированные изменения. Для этого требуется провести наблюдения как под, так и над слоями облаков. Полученные данные позволят создать базу для компьютерного моделирования температурных циклов и того, как они влияют на погоду, причем не только для Юпитера, но и для всех планет-гигантов.