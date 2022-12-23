Назван продукт, который может способствовать набору веса у беременных

Ученые из Медицинской школы Рутгерса выяснили, что питание женщины в первом триместре беременности не влияет на последующий набор веса, но чрезмерное потребление красного мяса может способствовать ему. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняла участие 101 беременная женщина, получавшая дородовую помощь в больнице при Университете Катманду. Каждая участница заполнила анкету из 21 пункта в первом триместре для оценки качества их питания. К здоровой пище исследователи отнесли цельнозерновые продукты, фрукты и овощи, а к нездоровой - десерты, рафинированные зерна и красное мясо. Ученые обнаружили, что качество диеты на ранних сроках беременности не влияло на скорость увеличения веса.

Однако высокое потребление красного мяса способствовало набору лишнего веса. Ученые предполагают, что не только качество диеты, но и физическая активность, качество сна и другие факторы образа жизни могут повлиять на набор веса при беременности.

Сейчас авторы тестируют мобильное приложение для поддержки беременных женщин с гестационным диабетом, которое будет предоставлять им информацию для внедрения изменений в диету и образ жизни. Ученые считают, что, улучшая здоровье беременных женщин, возможно снизить заболеваемость ожирением и диабетом у новых поколений.