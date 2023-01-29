Обнаружена «золотая» древнеегипетская мумия

Египтологи обнаружили, что неповрежденная мумия возрастом 2300 лет содержит около полусотни драгоценных камней, которые использовались как защитные амулеты, оберегающие усопшего на пути в загробный мир. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые провели компьютерную томографию, чтобы изучить останки "золотого мальчика" - древнеегипетского подростка 14-15 лет высокого социально-экономического статуса, жившего во времена царства Птолемеев. Выяснилось, что его мумифицировали с 49 амулетами 21 типа, которые, согласно верованиям, способствовали его телесному воскрешению в загробном мире, а его тело было украшено гирляндой из папоротников, что также имело большое ритуальное значение.

У умершего были здоровые зубы и кости без признаков плохого питания или болезней. Среди амулетов были обнаружены Уджат или глаз Гора, скарабей, амулет, символизирующий горизонт (Ахет), плаценты, узел Исиды и многие другие. В рот помещали амулет с золотым языком, чтобы умерший мог говорить в загробной жизни. Многие были сделаны из металла, возможно, золота, а некоторые - из полудрагоценных камней, обожженной глины и фаянса.

"Золотой мальчик" был найден в 1916 году на кладбище, которое использовалось примерно между 332 и 30 годами до нашей эры в Наг-эль-Хассай на юге Египта. До настоящего исследования мумия хранилась неизученной в подвале Египетского музея в Каире.

Мумия была помещена в два гроба: внешний гроб, украшенный греческим текстом, и внутренний деревянный саркофаг. На голову была надета позолоченная маска, на груди располагалась картонажная пластина, закрывавшая переднюю часть туловища, а на ногах - погребальные сандалии. Не считая сердца, которое осталось в груди, все внутренности были удалены через разрез, а мозг удален через нос и заменен смолой.