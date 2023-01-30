Редкий этюд ван Дейка продали на аукционе за более $3 млн

Обнаруженный на ферме в Киндерхуке, штат Нью-Йорк, этюд, который, как выяснилось, принадлежал кисти художника Антониса Ван Дейка (1599-1641), продали на аукционе за более $3 млн. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На картине изображен обнаженный пожилой мужчина, сидящий на табурете. Произведение является этюдом к более поздней картине фламандского мастера под названием "Святой Иероним с ангелом", которая хранится в музее Бойманса-ван Бёнингена в Роттердаме.

Уникальности картине придает то, что это один из двух крупных этюдов, которые Ван Дейк написал с живых моделей в период между 1615 и 1618 годами, когда ван Дейк был молодым художником, работавшим вместе с Питером Паулем Рубенсом в Антверпене.

При этом произведение было обнаружено в конце 20-го века в сарае на ферме в Киндерхуке, штат Нью-Йорк. Картину купил коллекционер Альберт Робертс в 2002 году за $600. В 2019 году специалисты подтвердили, что этюд Ван Дейк написал во время работы над картиной "Святой Иероним" (1618-1620). В США картина попала вместе с голландскими переселенцами.