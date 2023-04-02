Астрономы обнаружили внегалактический поток холодного газа

Астрономы получили изображение холодного молекулярного газа за пределами галактик. Статья об этом опубликована в журнале Science,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На протяжении многих лет ученые предполагали, что в космосе образуются холодные потоки газов, которые иногда попадают в галактики, где они питают образование звезд. Однако доказать это было трудно из-за холодной природы потоков, в связи с чем они излучают мало энергии и не в том диапазоне, в котором его легко наблюдать.

Теперь Бьорн Эмонтс и его коллеги смогли обнаружить такой поток, питающий галактику 4C 41.17. Наблюдения было проведено с помощью миллиметрового телескопа ALMA, расположенного в Чили. Обнаруженный поток состоит в основном из углерода, а его длина превышает полмиллиона световых лет. При этом оценка состава может быть неточной, и у ученых нет данных, откуда этот поток проистекает.

Авторы планируют продолжить исследование с помощью радиотелескопа Very Large Array, который сможет выявить следы угарного газа в потоке - что также предсказывалось теоретически. Кроме того, ученые хотят выявить ключевые признаки, которые позволят находить аналогичные потоки в будущем, а также создать модель аккреции этого газа в галактиках.