https://news.day.az/unusual/1569122.html Глава NASA назвал дату высадки человечества на Марс
Глава NASA назвал дату высадки человечества на Марс
Люди могут достичь Марса в 2040 году.
Как сообщает Day.Az, такое мнение выразил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в интервью газете El Mundo во вторник, 30 мая.
"Чтобы добраться до Луны, нужно три-четыре дня, но Марс намного дальше. Потребуется семь или восемь лет, чтобы добраться туда, и в этом случае вам придется остаться на пару лет, пока расположение планет не позволит вам вернуться в обратное путешествие продолжительностью от шести до восьми месяцев", - сказал он.
По его словам, многое предстоит разработать, чтобы сохранить жизнь людям, отправляющимся на Марс.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре