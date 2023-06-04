Глава NASA назвал дату высадки человечества на Марс

Люди могут достичь Марса в 2040 году.

Как сообщает Day.Az, такое мнение выразил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в интервью газете El Mundo во вторник, 30 мая.

"Чтобы добраться до Луны, нужно три-четыре дня, но Марс намного дальше. Потребуется семь или восемь лет, чтобы добраться туда, и в этом случае вам придется остаться на пару лет, пока расположение планет не позволит вам вернуться в обратное путешествие продолжительностью от шести до восьми месяцев", - сказал он.

По его словам, многое предстоит разработать, чтобы сохранить жизнь людям, отправляющимся на Марс.